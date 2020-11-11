Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni Navtex

Türkiye sismik çalışmalar kapsamında Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemileri için 23 Kasım'a kadar Navtex (Denizcilere Duyuru) yayınladı.

Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan gemileriyle 11 Kasım saat 21.00’den 23 Kasım saat 20.59’a kadar Doğu Akdeniz'de belirlenen sahalarda sismik araştırma yapılacağı duyuruldu.

Oruç Reis'in daha önce 14 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

Öte yandan Türkiye tarafından dün yayınlanan başka bir Navtex'te ise, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yayınladığı iki Navtex'in yetkisiz olduğu savunularak "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, MA24-438/20 ve MA26-440/20 NO.LU NAVTEX duyuruları ile kanunsuz iddialarını meşrulaştırma çabaları geçersizdir ve Türkiye tarafından kabul edilmemiştir, edilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.