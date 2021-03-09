Doğan Cüceloğlu’nun ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun evinde ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Cüceloğlu’nun otopsi raporunu savcılığa sundu. Raporda, Cüceloğlu’nun kesin ölüm nedeni, "aort yırtılmasına bağlı doğal ölüm" olarak belirlendi.

Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Cüceloğlu’nun evden çıktığını belirttiği saat 13.30 ile temizlik görevlisi M.Ç.’nin eve geldiğini söylediği saat 14.00 arasındaki sürede, evin çevresini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Görüntülerin ifadelerle uyumlu olduğu, herhangi bir şüpheliye ve şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

Psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu 16 Şubat’ta, Beşiktaş Akatlar’daki evinde ölü bulunmuştu. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.