Doğalgazda sanayi ve santrallere teşvik tarifesine devam

BOTAŞ Eylül ayı doğalgaz tarifelerini belirledi. Konut ve sanayide gaz fiyatlarını “sabit” tutan BOTAŞ’ın tarifesine göre, her 1000 metreküp için gaz fiyatı konutlara bin 251 TL, sanayi ve elektrik üreten santrallere bin 400 TL düzeyinde olacak.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, sanayi müşterileri ve santraller, Eylül ayında sözleşmeleri ile taahhüt ettiklerinin üstünde gaz çekerse bin 260 TL’den gaz tüketmeye devam edecek.

Haberde görüşüne başvurulan “sektör kaynakları”nın BOTAŞ’ın 1 Ekim’de gaz alım fiyatının (Rusya’dan ithal edilen gazın fiyatı 183-184 dolardan, 165-166 dolara kadar) gerileyeceğine işaret ettiği ve “Kış mevsimine girerken bir miktar indirim söz konusu olabilir. Dolar kurunda yaşanacak olası artış bu indirimi engeller. Kur önemli bir etmen” görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

Buna göre sözkonusu kaynaklar, BOTAŞ’ın sanayi müşterilerine ve elektrik üreten santrallere Ağustos ayında özel bir tarife uygulamaya başladığını anımsatarak, “Bu tarife, Eylül ayında da devam edecek. Eylülde, sözleşmede öngörülen taahhütlerinin üstünde gaz çeken müşteriler, daha düşük fiyattan gaz almaya devam edecek. BOTAŞ, böylece tüketimi teşvik etmeyi ve olası ‘al ya da öde’ riskini azaltmayı hedefliyor” dedi.