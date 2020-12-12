Doğalgaz faturasındaki soygununun nedenini açıkladı

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, 1999 depreminin vurduğu Düzce'de elektrik altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle hemen her gün elektrik kesintileri yaşandığını belirtip, elektrik sorununun çözülmesini ve hava kirliliğinin önlenmesi için Düzce'ye indirimli doğalgaz verilmesini Dönmez'den talep etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Düzce'nin tüm ilçeleri doğalgaz kullanan nadir illerden biri olduğunu ancak doğalgaz fiyatları konusunda özel bir indirim yapamayacaklarını belirten Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde tek bir toptan satış doğalgaz fiyatı olduğunu ancak bölgeler arasında farklılığın o bölgedeki dağıtım şirketinin “ihaleyle kazanmış olduğu teklife” bağlı olarak belirlendiğini belirtti.

Dönmez, “Mesela konutlarda BOTAŞ'ın satış tarifesine göre doğalgazın 1 metreküpü 1 lira 25 kuruş. Onun üzerine o bölgedeki dağıtım bedeli geliyor ve nihai fiyata ulaşıyoruz, vergileri ekledikten sonra. BOTAŞ'ın satış fiyatı her yerde aynı. İller arasında ise dağıtım bölgesinin oradaki yatırım ve işletme giderlerinden kaynaklanan bir farklılık var. O açıdan (BOTAŞ fiyatında) farklı bir gaz tarifesi uygulama imkanı yok” diye konuştu.

TKP'den 'devletleştirilmeli' açıklaması gelmişti

İktidarın desteğiyle şirketlerin yaptığı büyük vurgunlara işaret eden TKP, "Enerji yaşamsaldır, devletleştirilmelidir" demişti.

Açıklama, "Enerji ve tabii kaynakların üretim, iletim, dağıtım faaliyetleri, arama ve işletme faaliyetleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin potansiyel ölçümleri başta olmak üzere tüm tesis ve faaliyetler bedelsiz olarak DEVLETLEŞTİRİLMELİ, bu alanlardaki tüm mevcut birikim merkezileştirilerek planlamaya uygun şekilde yeniden yapılanma sağlanmalıdır" ifadesi kullanılmıştı.