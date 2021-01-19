Doğa Koleji velileri: İstediğimiz eğitim sağlanacaksa devletleştirilsin

102 kampüsü, on binlerce öğrencisi ve binlerce personeli olan Doğa Koleji eğitim emekçilerinin haklarını gasp etmesi ve öğrencileri mağdur etmesiyle defalarca gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde hak gasplarıyla anılan Doğa Koleji'nin devletleştirilmesi, velilerden alınan tüm ücretlerin iade edilmesi ve bünyesindeki tüm çalışanların devlet kadrosuna alınması talep edilmişti.

"Devletleştirme" çağrılarının ardından Doğa Koleji velileri soL'a konuştu. Özel okullardaki denetimsizliğe ve patronların kâr hırsına dikkat çeken veliler, 'devletleştirme' çağrılarını destekliyor.

Geçtiğimiz Mart ayından itibaren pandemi, uzaktan eğitim süreci, yüz yüze eğitime geçiş, tekrar uzaktan eğitim süreçleri derken eğitim sistemi karmaşık bir hal aldı. Bir Doğa koleji velisi olarak bu kaotik ortama geçen yıldan aşinasınız. Kaç yıldır Doğa Kolejine devam ediyor çocuğunuz/çocuklarınız?

A : Merhaba. Benim çocuğum 13 yıldır Doğa Koleji’nde devam ediyor.

P : 12 yıldır Doğa Koleji velisiyim

Ülkemizde eğitim – öğretim hizmetleri devlet eliyle de veriliyor. Çocuğunuzu /çocuklarınızı neden özel okula göndermeyi tercih ettiniz? Nedir özel okulları eğitim anlamında çekici kılan?

A : Aslında devlet okulu yanlısıydık. Çocuğumuz ilkokulu devlet okulunda okudu. Ancak ortaokula geçince özel okulu düşündük çünkü özel okulların sosyal olanakları daha fazla. Doğa'yı tercih ederken sosyal anlamda da Doğa’nın iyi olduğunu düşündük.

Eşim ve ben devlet okulunda eğitim aldık. Ancak İngilizce eğitimimiz yeterli değildi. İngilizce önümüze hep duvar olarak geldi. Bizim hayatımızda çok önemli bir engel teşkil etti. Bu nedenle çocuklarımızın İngilizce eğitim almalarını istedik. Bizim yaşadığımız engelleri yaşamamaları adına özel okulu tercih ettik. Bunların yanında müfredatta müzik, resim gibi derslerin saatleri azaltılmıştı. Biz bu derslerden daha fazla faydalanabileceklerini düşündüğümüz için de özel okulu tercih ettik. Çocuğumuzun çok fazla ders saatinin olmasını istemiyoruz. Onun aynı zamanda duygusal gelişiminin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Maalesef devlet okullarında öğrencinin duygusal gelişimi, sosyalleşmesi için planlama yapılmıyor.

P : Tâbi devlet okullarında eğitim almasını isterim fakat devlet okullarının eğitim konusundaki yetersiz olduğunu düşünüyorum. Devlet okulu sayı olarak az ve bir sınıfta 40’dan fazla öğrenci var. 15 kişilik sınıflarda bile çocukları zapt etmekte eğitim vermekte zorlanılırken 40 kişilik sınıflarda eğitim daha zor.

'Okul patronunun önceliği daha fazla kâr elde etmek'

Özel okulda öğrenci okutmak yalnızca kayıt ücretinden ibaret değil. Yemek servis, kitap, okul kıyafeti, çocuğun/çocukların istekleri derken bir dizi harcama kalemi var. Özel okul velisi olmak zor değil mi?

A : Özel okul velisi olmak tabii ki zor. Kendimizden fedakârlık yaparak çocuklarımız özel okula devam ettiler. Özel okulların çocuklar için olumlu yönleri var ama özel okullar birer ticarethane olarak görülmemeli. Burası bir fabrika değil. Çocuğumuz için eğitim alıyoruz ve bunun bir bedeli var farkındayız. Ancak 'ben bu okula yatırım yaptım para kazanmalıyım' anlayışı da olmamalı. Bu mantık yanlış. Bu mantık ile bakıldığında okuldaki her şeyden para kazanmaya çalışıyorlar. Okulda yemek yemeyen çocuktan bile yemek parası alıyorlar, zorla. Böyle olunca eğitimi farklı bir yere koyuyorlar. Ailenin önceliği eğitim iken özel okul patronunun önceliği daha fazla kâr elde etmek oluyor. Bu nedenle bu sorunları yaşıyoruz.

P : Tâbi ki zor. Yeri geliyor kendi ihtiyaçlarından kesip çocuğa yatırım yapıyoruz. Borç harç okutan veliler de yok değil.

'Özel okul açmak isteyenlere yeterli denetim ve araştırma yapılmıyor'

Pandemi öncesinde Doğa Koleji, öğretmenlerine maaş ödememe, elektrik, doğalgaz gibi işletmeye ilişkin ödemeleri de gerçekleştirmeme ve öğrencilerin süreçlerinin kesintiye uğraması gibi sorunlarla ülke gündemini epeyce meşgul etti. Bu sürecin temel sebebi neydi? Sadece Doğa Koleji’ne özgü bir sorun muydu?

A : Bu süreçte veliler kanadında okulun para kazanması kısmında biz görevimizi fazlasıyla yerine getirdik. Ama bizim yaptığımız ödemeler gitmesi gereken yere gitmedi. Şirketin başka kanallara aktardığı paranın yarattığı sorun öğretmen ve velileri ilgilendirmiyorken bizler mağdur olduk. Bizim yatırdığımız paralar eğitimin devamı için yetecekken başka iş alanları ön planda olduğu için o iş alanlarına eğitimden gelen parayı aktarmaları (tercihleri veya başka bir şeyleri telafi etmeyi düşünmüş olabilirler) nedeniyle okullar bu pozisyona düştü.

Aslında bu sadece Doğa’ya özgün sorun değildi. Doğa velilerinin vermiş olduğu mücadele Doğa’yı ön plana çıkardı. Doğa hakkını arama konusunda ciddi bir adım atmıştı. Başka okullardan da duyuyorduk maaşların yatmadığını Mesela Özgür Boza velileri de ciddi mücadele etti. Onların da hakkını teslim etmek gerekir. Öğretmen maaşlarını yatıran okullar da var ama bu bizim şansızlığımız.

P : Özel okul açmak isteyen kişilere yeterli denetim ve araştırma yapmadan devlet izin veriyor. Kim açıyor, neden açıyor bakmıyor. Özel okul açan kişilerin eğitimci olması şart. İnşaat firması okul açarsa Doğa Koleji'nin durumuna düşebilir.

'Kaynaklar eğitim için harcanırsa sorun olmaz'

Doğa Koleji'nde daha önce yaşanan ve devam eden sorunların çözümü sizce ne olmalı?

A : Okula aktarılan parasal kaynaklar eğitim için harcanırsa tekrar sorun aynı sorunların yaşanacağını düşünmüyorum. Ailelerin çocukları için gösterdiği parasal özverinin dikkate alınarak bu kaynakların doğru kullanılması durumunda bu kaynağın öğretmenlere de patrona da yeteceğini düşünüyorum. Farklı iş kollarında uğraşıyorlarsa oraya aktardıkları paralar nedeniyle eğitim sekteye uğruyor. Veliler tarafından yeterince kaynak aktarıldığını düşünüyorum. Paracı zihniyetten uzaklaşılıp eğitim odaklı bakmalarını istiyorum. Bu çözülürse sorun kalacağını düşünmüyorum.

P : Devlet özel okulları denetim yapmalı. Örnek, özel yaşlı bakım evlerini sosyal hizmetler 15 gün ara ya da hafta da bir habersiz denetim yapıyor özel okulları denetim yapan bir kurum yok.

'Kadrolaşma yapılmayacaksa devletleştirilmelidir'

'Doğa Koleji Devletleştirilmelidir' sloganıyla yapılan bir çağrı var. Öğrencilerin eşit ve ücretsiz eğitim hakkını, öğretmenlerin güvenceli ve insani koşullarda çalışma hakkını savunan bu çağrı için ne düşünüyorsunuz?

A : Gerçekten özel okul iken imkânlardan faydalanabilecekse tabii ki devletleştirilmelidir. Kendi kadrosu ile biçimlendirdiği öğretmenler olmayacaksa tabii ki devletleştirilmeli. 6 eğitim bakanı değişmiş her bakan sistemin değişmesini gerektiğini söylemiş ve sürekli değişiklikler yapıldı. Keşke hepsi devletleştirilse. Düzgün bir eğitim sistemi ile yetişseler. Eğitimin ticari bir araç olarak görülmesi rahatsız edici. Biz çok ağır yaşadık bu süreci.

Öğretmenlerimizin de maaş güvencesi sağlanacaksa, bizim istediğimiz eğitim sistemi verilecekse bu şartlar sağlanırsa devletleştirilmeli.

P : Evet . Neden olmasın.