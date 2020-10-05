Dizel otomobillerin payında büyük düşüş

Avrupa'da hükümetlerin "çevreci politikalar" gerekçesiyle dizel otomobillere yasak getirmesi, tüketicilerin otomobil satın alma tercihlerini değiştirdi.

Sabah'tan Ufuk Sandık'ın haberine göre, dizel otomobillerin satışları düşerken, pazar payları hızla geriledi. Bunu gören otomotiv firmaları da dizel otomobil üretip satışa sunmaktan vazgeçti.

Türkiye'de de bazı otomotiv firmaları tümüyle dizel otomobil satışını durdurdu. Bazıları ise ürün gamındaki bir iki modelde dizelden vazgeçti.

Dizel otomobil satışına son veren ilk marka Japon Toyota oldu. Toyota 2019'dan bu yana satışa sunduğu bütün modellerinde dizel motor seçeneği sunmuyor.

2021'de Avrupa'da dizel motor seçeneğini kaldırma kararı alan Honda, Türkiye'de bunu daha erken uygulamaya başladı. Şirket, Türkiye'de Civic başta olmak üzere tüm modellerde dizel motor satışına son verdi. Civic'te müşterinin dizel motor talebi fabrikasyon LPG ile karşılanırken, CR-V'de dizelin yerini benzinli hibrit motor aldı.

Volkswagen'in Golf modelinde de artık dizel seçeneği sunulmuyor. Seat'ın Leon ve Ibiza modellerinde de dizel seçeneği yok. Dizelden vazgeçen markalar kervanına son olarak Citroen katıldı. Yenilenen Citroen C3, dizel motor seçeneği olmadan Türkiye'de satışa sunuldu.

Benzinli aracın payı artıyor

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 2018'de yüzde 58 olan dizelin payı 2019'da 5,7 puan düşerek yüzde 52,3'e geriledi. Dizeldeki kan kaybı 2020'de de devam ediyor. Yılın ilk 9 ayında dizel otomobillerin payı yüzde 40,7'e indi. Böylece dizel otomobiller son iki yılda 17,3 puan kaybetti. Son bir ayda ise kayıp 0,5 puan oldu. Ağustos sonu itibariyle dizelin payı yüzde 41,2 düzeyindeydi.

Dizel otoların yerini ise benzinli otomobiller aldı. 2018'de yüzde 37,6 olan benzinli otoların payı 2019'da yüzde 40'a çıktı. 2020 Eylül'de benzinli otoların payı yüzde 52,2'ye yükseldi. Son iki yılda ise benzinli otoların payı 14,6 puan arttı.