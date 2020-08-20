Diyarbakır’da sağlık çalışanlarından 1 saatlik iş bırakma eylemi

Diyarbakır’da Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’na (SES) üye sağlık çalışanları bugün bir saatlik iş bırakma eylemi yaparak ağır çalışma koşulları, performans sistemindeki adaletsizlik ve pandemi döneminde sağlık emekçilerine yönelik yetersiz önlem alınmasını protesto etti.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde alkışlı protesto ve oturma eylemi yapan sağlık çalışanları pandemi döneminde sağlıkçılara verilen sözlerin tutulmadığını belirterek alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirtti. SES Diyarbakır Şubesi’nden yapılan açıklamada “Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

