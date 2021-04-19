Diyarbakır'da patates izdihamı: Valilik halkı suçladı

Urfa’da dün patates-soğan dağıtımı esnasında ortaya çıkan izdiham görüntüleri Diyarbakır’da da ortaya çıktı.

Bağlar ilçesinde bağlı Muradiye Mahallesi’nde dağıtılan torbalar halinde kamyondan dağıtılan patatesleri almaya çalışan yurttaşlar kalabalığa sebep oldu.

Görüntüleri sosyal medya hesabından CHP'li Tuncay Özkan paylaştı:

Dün Eyyübiye bugün Diyarbakır Bağlar. Bakmayın Saraylıların çizdiği pembe tablolara, vatandaşın durumu budur... pic.twitter.com/32BbUeyDS3 — Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) April 18, 2021

Diyarbakır Valiliği de dağıtım sırasında yaşanan izdihama ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "görüntülere yansıdığı şekilde bir dağıtım yönteminin olmadığı" belirtilerek, yaşanan izdihamın "provokasyon" amaçlı yapıldığı ileri sürüldü.

17 ilçede "kapıda teslim" yöntemiyle yemeklik patates dağıtımının planlandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bağlar ilçemizde 369 ton yemeklik patates dağıtımına başlanmıştır. 17 Nisan’da dağıtımına başlanan yemeklik patates aynı gün 1355 aileye dağıtılmıştır. Görüntülere yansıdığı gibi bir dağıtım yöntemimiz kesinlikle yoktur. Bu hassasiyetimize rağmen, Bağlar ilçemiz Muradiye Mahallesi’nde dağıtım yapılırken, provokasyon yapmak isteyen 4-5 kişi, dağıtım aracını ısrarla takip etmiş ve eve dağıtım esnasında kamyonun üzerine çıkarak kalan onbeş çuvalı aşağıya atmışlardır. Dağıtım yapan personel, vatandaşlarla arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan olay yerinden ayrılmıştır. Konu ile ilgili tahkikat yapılmaktadır."