Diyarbakır'da kaza: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da akşam saatlerinde Ergani - Dicle yolu üzerindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçta sıkışan 55 yaşındaki Necmettin Akdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Her iki araçtaki 1'i ağır 6 yaralı ise ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.