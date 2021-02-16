Diyarbakır'da kadın cinayeti: Gülistan Şaylemez kardeşi tarafından öldürüldü

Diyarbakır'da dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nin karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e arkasından yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla 5 el ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelenmeye alındı. Görüntülerde, siyah bereli ve kapüşonlu kişinin kaçtığı görüldü. Güzergahlardaki kameraları dakikalarca izleyen ekipler, şüphelinin Gülistan’ın erkek kardeşi Abdullah Şaylemez olduğunu belirledi. Polis, Şaylemez'i yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu Abdullah Şaylamez'in Bağlar ilçesinde saklandığını saptayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla cinayetten 3 saat sonra olayda kullandığı silahla yakaladı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Abdullah Şaylamez, polis merkezine getirilerek, sorguya alındı. Şaylemez’in, ilk ifadesinde "namus meselesi" dedi.

Emniyetteki sorgusu süren Şaylemez'in işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.