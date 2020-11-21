Diyarbakır'da gözaltına alınan 24 avukattan 22'si serbest

Diyarbakır Barosu bu sabah kentte gözaltına alınan 24 avukattan 22'sinin akşam saatlerinde serbest bırakıldığını açıkladı.

Barodan yapılan açıklamada "Gözaltında tutulan 24 meslektaşımızdan 22'si ifadeleri alındıktan sonra saat 21:30'da serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan 2 meslektaşımızın da derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Destek ve dayanışma gösteren tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan DTK soruşturması kapsamında, aralarında hekim, avukat, gazeteci ve sendika temsilcilerinin de bulunduğu 101 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, polis tarafından 24'ü avukat 72 kişi gözaltına alınmıştı.

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