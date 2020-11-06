Diyarbakır'da 26 öğretmen gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/KCK'ya yönelik soruşturma" iddiasıyla görevde olan 26 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.

Karar sonrası öğretmenler gözaltına alındı.