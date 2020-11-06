Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/KCK'ya yönelik soruşturma" iddiasıyla görevde olan 26 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
Karar sonrası öğretmenler gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Diyarbakır'da 26 öğretmen gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla görevde olan 26 öğretmen gözaltına alındı.
Haber Merkezi
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "PKK/KCK'ya yönelik soruşturma" iddiasıyla görevde olan 26 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi.
Karar sonrası öğretmenler gözaltına alındı.