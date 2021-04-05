Diyarbakır'da 22 kadın gözaltına alındı

Diyarbakır’da Özgür Kadın Hareketi (TJA) ve Rosa Kadın Derneği'ne dönük operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde birçok adrese yapılan ev baskınlarında arama yapıldı ve aralarında siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu kadınlar gözaltına alındı.

MA'nın aktardığına göre; yapılan operasyonlar sonucunda şimdiye kadar aralarında TJA Aktivisti Zelal Bilgin, Çınar Belediyesi Eş Başkanı Necla Tamriş, DBP MYK üyesi Zeynep Üren, DBP İl Eş Başkanı Seval Gülmez, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’un basın danışmanı Gurbet Özel, Barış Annesi Nezahat Tekke, Diyarbakır Kadın Akademisi üyesi Figen Aras, HDP Kayapınar eski Eş Başkanı Besile Narin, Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Diyarbakır Şubesi eski Kadın Sekreteri Bahar Karakaş Uluğ ile Sevim Biçici, Nurşen Akbal, Besile Narin, Satiye Ok, Ruken Bekalp ve Şehriban Zoğurli’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın gözaltına alındı.

Öte yandan Jinnews muhabiri Beritan Canözer de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan evine yapılan baskınla gözaltına alındı.