Diyarbakır'da 20 bin kişi karantinada

SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Şiyar Güldiken, kentte 20 bin dolayında kişinin koronavirüs nedeniyle karantinada olduğunu dile getirdi.

Son iki haftadır Diyarbakır’da hastanelerde günlük tedavi gören kişi sayısının 700 ile 750 arasında değiştiği bilgisini paylaşan Güldiken, bu 750 kişi arasında 150 kişinin yoğun bakımlarda tedavi gördüğünü kaydetti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kente günlük 10 ile 15 arası yaşamını yitiren hasta sayısının olduğunu söyleyen Güldiken, “Hatta bazı günlerde bir hastanede 15 kişi yaşamını yitiriyor. Geçtiğimiz günlerde Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde oldu. Kovid-19 tedavisi görüp yaşamını yitirenler var. Kovid-19 tedavisini özellikle söylüyorum. Çünkü tedavi görüp de, PCR testi pozitif çıkmayıp, yaşamını yitirenler var. Bunların ölüm nedeni Kovid-19 olarak kayda geçilmiyor. Bunun için özellikle Kovid -9 tedavisi tabirini kullanıyoruz. Buna örnek verilmek gerekirse geçtiğimiz hafta Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kovid-19 tedavisi görüp, yaşamını yitiren 15 kişiden sadece 4’ünün ölüm nedeni Kovid-19 yazılmıştı. Diğerlerinin KOAH, zatürre ve kronik hastalıklara bağlı ölüm diye yazılmıştı” diye belirtti.

Diyarbakır’da şu anda 20 bin kişinin evde karantina altında bulunduğunu aktaran Güldiken, devamında şu bilgileri verdi: “20 bin kişinin tamamı elbette Kovid-19 değil. Bunlardan bir kısmı evdeki birinin Kovid-19 olmasından dolayı karantinada. Şimdiye kadar Diyarbakır’da Kovid-19 tanısı almış, iyileşmiş, halen tedavi gören, karantinada olan kişi sayısı 100 bini aşmış durumda. Özellikle 1 Haziran’dan sonra ortalama günde 500 tanı olsa bile 1 Haziran itibarıyla bu güne kadar 90 günde yaklaşık 50 bin kişi yapıyor. Öncesi de var. 100 bini geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”