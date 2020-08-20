Diyarbakır’da 11 milyon TL’lik koronavirüs cezası

Diyarbakır'da, koronvirüs tedbirlerine yönelik denetimlere katılan Vali Münir Karaloğlu, 1 Haziran'dan bugüne dek kuralları ihlal eden 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza kesildiğini açıkladı.

Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile koronavirüs denetimlerine katılan Vali Karaloğlu, kent sakinlerine virüse yönelik alınan tedbirlere uyulmaları için çağrıda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, salgının Diyarbakır’da artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, koronavirüse yönelik alınan kurallara uymamakta ısrarcı davrananların olduğunu söyledi.

Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran itibaren Diyarbakır’da kesilen cezaları açıklayan Vali Karaloğlu, şu ana kadar 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza kesildiğini söyledi.

Karaloğlu, şunları söyledi:

-Maalesef hastalık Diyarbakır’da da, Türkiye’de de artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’mızın her gün açıklamış olduğu rakamlardan manzarayı görüyoruz.

-Son bir haftadır yaptığımız denetimlerde görüyoruz ki, büyük bir çoğunluk uymasına rağmen hala kurallara uymayan ve uymamakta ısrar eden insanlarımız var, işletmelerimiz var.

-Bizim amacımız ceza yazmak değil, ceza son çare. Cezayı kurallara uymamakta ısrar edene uyguluyoruz. Bizim amacımız toplumu eğitmek, toplumun kendi özgür iradesiyle bu kurallara uymasını sağlamak.

-Ama 1 Haziran’dan bu güne baktığımızda, yani kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz 1 Haziran’dan bu güne kadar Diyarbakır’da yapmış olduğumuz denetimlerde ne yapmışız, ne kadar ceza yazmışız diye bugün rakamları çıkarttırdım. 1 Haziran itibari ile toplam 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza yazılmış.