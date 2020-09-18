Diyarbakır Valisi Karaloğlu: İzolasyonu ihlal etmek 'taksirle adam öldürme' suçudur

İçişleri Bakanlığı talimatıyla yurt genelinde eş zamanlı başlatılan koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler Diyarbakır’da Vali Münir Karaloğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, belirlenen kurallara tam olarak uyulmadığını gördüklerini belirtti. Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Kurallara uymaya devam edeceğiz. Zaman uzadıkça maalesef vatandaşımızda bir bezginlik bıkkınlık var ama mutlaka aşmalıyız. Yaptığımız incelemede maalesef konan kurallara tam olarak uyulmadığını gördük, uyarılarımızı yaptık. Pazarda hâlâ vatandaş seçerek mahsul alıyor, bu doğru değil. Zaman geçtikçe kuralların biraz gevşediğini görüyoruz."

'Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz'

İzolasyon kurallarına uymayanların İçişleri Bakanlığının genelgesiyle artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına konulduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, bilerek ve isteyerek bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkmasının ‘taksirle adam öldürme’ suçu olduğunu söyledi.

İzolasyonu ihlal edenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını kaydeden Karaloğlu şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanlığı’mızın genelgesiyle izolasyona uymayan vatandaşları artık kredi yurtlar kurumunun yurtlarına alıp izolasyon sürelerini o yurtlarda tamamlattırıyoruz. Eğer bir vatandaşımızın testi pozitif çıkmışsa veya pozitif birisiyle temas halindeyse, 10 günlük izolasyon süresini evinden çıkmamak şartıyla evinde yapması lazım. Eğer bunu ihlal ediyorsa ve biz bunu tespit etmişsek, ki çok sık denetimlerimiz var, hem kolluk birimlerimizle hem filyasyon ekipleriyle bunu denetliyoruz, tespit ettiğimizde vatandaşımızı yurda götürüyoruz, izolasyon süresini orada tamamlattırıyoruz ve orada kendisinin orada konaklaması sebebiyle yaptığımız masrafı da kendisinden tahsil ediyoruz.

Vatandaşımızın bu duruma düşmemesi için mutlaka izolasyon sürecinde evinden çıkmaması lazım. Bilerek ve isteyerek pozitif olan bir vatandaşın izolasyonu terk edip sokağa çıkması ‘taksirle adam öldürme’ suçudur. Zaten şu anda biz yakaladığımız vatandaşlarımızla ilgili savcılıklara suç duyurusunda da bulunuyoruz. Onun için ne olur vatandaşımız, hem konan kurallara hem de izolasyon kurallarına harfiyen uysunlar, bize yardım etsinler."