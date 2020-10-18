Diyarbakır Valiliği: 354 internet sitesi erişime kapatıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, son 2 ayda internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği açıklamasında şunlar kaydedildi: "5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 286'sı yasadışı bahis ve müstehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası içerikli 354 web sitesi BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) bildirilmiş ve erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapattırıldı."