Diyarbakır Tabip Odası: Bugün tek bir hastanede 15 yurttaş Covid'den öldü

Diyarbakır Tabip Odası açıklama yayınladı ve 15 yurttaşın koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sayıların düşük gösterilmesi ile rehavete kapanılmaması gerektiğini söyleyen oda şunları söyledi:
3-Ekonomik kaygılardan vazgeçilip, toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz.— Diyarbakır Tabip Odası (@diyartabip) August 28, 2020
1-Bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 vatandaşımız covid nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İl bazında verilerin açıklanmaması, vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesi toplumu rehavete sürüklemektedir.— Diyarbakır Tabip Odası (@diyartabip) August 28, 2020