Diyarbakır Tabip Odası: Bugün tek bir hastanede 15 yurttaş Covid'den öldü

Diyarbakır Tabip Odası koronavirüs sayılarıyla ilgili uyarı yaptı.

Haber Merkezi

Diyarbakır Tabip Odası açıklama yayınladı ve 15 yurttaşın koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sayıların düşük gösterilmesi ile rehavete kapanılmaması gerektiğini söyleyen oda şunları söyledi: 