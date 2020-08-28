Diyarbakır Tabip Odası: Bugün tek bir hastanede 15 yurttaş Covid'den öldü

Diyarbakır Tabip Odası açıklama yayınladı ve 15 yurttaşın koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sayıların düşük gösterilmesi ile rehavete kapanılmaması gerektiğini söyleyen oda şunları söyledi:

3-Ekonomik kaygılardan vazgeçilip, toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz. — Diyarbakır Tabip Odası (@diyartabip) August 28, 2020