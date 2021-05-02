Diyarbakır Havalimanı 1 ay boyunca uçuşa kapatılacak

Diyarbakır Havalimanı’nın bakım ve onarım nedeniyle 1 ay boyunca uçuş trafiğine kapalı olacağı açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Diyarbakır Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Diyarbakır Havalimanı ana pisti merkez hattında 15 metre genişliğinde 100 metre ile bin 600 metre arasında kalan bölümlerde meydana gelen bozulmalardan dolayı acil onarım ihtiyacı duyulmuştur. 20 Mayıs 2021 tarihi itibari ile havalimanı 1 ay süreliğine bakıma alınacaktır. Bu kapsamda havalimanı uçuş trafiğine kapalı olacaktır” denildi.