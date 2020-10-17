Diyarbakır Barosu'ndan 'çocuk istismarı' içeren videoya suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, sosyal deney adı altında çocukların görüntülerini izinsiz çeken ve sosyal medyada paylaşan “Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri” hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Baro’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada “Son zamanlarda sosyal deney adı altında çocukların görüntülerinin gizlice çekilip sonrasında sosyal medya platformlarında izinsiz bir şekilde paylaşıldığı, çocuğun istismar edildiği ve araçsallaştırıldığı videoyu çekip ve yayınlayan 'Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri' hakkında suç duyurusunda ve videonun kaldırılması hususunda talepte bulunulmuştur” denildi.

Son zamanlarda sosyal deney adı altında çocukların görüntülerinin gizlice çekilip sonrasında sosyal medya platformlarında izinsiz bir şekilde paylaşıldığı, — Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi (@dbcocukhaklari) October 16, 2020

çocuğun istismar edildiği ve araçsallaştırıldığı videoyu çekip ve yayınlayan "Çocuklar Üşümesin Gönüllüleri" hakkında suç duyurusunda ve videonun kaldırılması hususunda talepte bulunulmuştur. — Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi (@dbcocukhaklari) October 16, 2020