Diyarbakır Barosu Genel Kurulu’na izin verilmedi

Diyarbakır Barosu’nun 47’nci Olağan Genel Kurulu’nun düzenlenmesi kararlaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’ne gelen avukatlar, içeri alınmadı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, kongre merkezi önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, engellemeye seçimin İçişleri Bakanlığı ve Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararı gerekçe gösterdi. Bunun üzerine Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın ve toplanan çok sayıda avukat, kongre merkezi önünde açıklama yaptı.

Baro Başkanı Aydın, devlet kurumlarının ve yargının da dahil olduğu adaletsizliklerin günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini söyledi. Aydın, "Siyasi partiler, sendikalar, kooperatiflerin genel kurullarını yapmaları serbest, ancak baroların genel kurul yapması yasak. Çünkü avukatlar ve barolar; kötülüğe karşı iyiliği, otoriterleşmeye karşı demokrasiyi, açlığa ve yoksulluğa karşı gelir adaletini, iktidarın sopası haline gelen bağımlı yargıya karşı tarafsız ve bağımsız yargıyı, yaşamımızın olağan bir parçası haline getirilmeye çalışılan kadın cinayetlerine karşı kadınların özgürlüğünü ve güvenliğini, savaşa karşı barışı, olağan hale gelen kayyım politikalarına karşı halk iradesini savunduğumuz için hedef alınıyorlar. Çünkü gerçeklerden korkuyorlar. Ama herkes şunu bir kez daha bilsin; avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı. Mesleğimizin ve barolarımızın tehdit altında olduğu, hukukun ve hukuk devleti ilkelerinin tümüyle askıya alındığı bu dönemde her zamankinden daha fazla dayanışmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.