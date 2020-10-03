Diyanet'ten 'hukuki süreç başlatacağız' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a atfen yapılan bir paylaşıma ilişkin Diyanet'ten yalanlama geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Dini değerlerimizi sürekli aşağılayan, toplumsal saygınlığı olan kişilere hakaret eden, mütemadiyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş’ı hedef alan, küfür, hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan, ahlaktan yoksun, karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir

Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağımızda, iletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir. Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."