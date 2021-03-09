Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 için de devam etmekte olduğu duyurdu.

Açıklamada ayrıca "Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri yapılamayacaktır" ifadesine yer verildi.

"2020 yılı hac ibadeti Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denilerek, şöyle devam edildi:

"Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır."

Umre'den gelenler

Koronavirüs salgının Türkiye’deki tanımlı ilk vakası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geçen yıl 10 Mart gecesi duyurulmuştu.

Ancak Türkiye bu tarihten önce salgının başladığı kimi komşu ülkelere ya da salgının merkezi konumundaki ülkelere gidiş-gelişi durdurmuştu. Ancak Suudi Arabistan bu ülkeler arasında yer almıyordu.

Salgının Türkiye’ye giriş kaynaklarından olan Suudi Arabistan, 27 Şubat 2020 tarihinde, yani Türkiye’de ilk vakanın açıklanmasından günler önce umre alımlarını resmen durdurduğunu duyurmuştu.

Koronavirüs salgınında karantinaya alınan ilk vakaların İstanbul'dan ve Umre'den gelenlerde ortaya çıktığını söylemişti.