Diyanet'ten estetik açıklaması: Tedavi dışında caiz değil

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu, "Tıp ve Sağlıkla İlgili Fetvalar" isimli kitapta estetik operasyon yaptıranlar ve estetik cerrahlara ilişkin "uyarı"larda bulunuldu.

Sözkonusu kitapta, "Tedavi amacı taşımayan estetik operasyon yaptırmak caiz midir?" başlığı altında yapılan açıklamada, "Dikkat çekmek, daha güzel görünmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edilerek yasaklanmıştır" denildi.

Yapanlar ve yaptıranlar 'kınandı'

ANKA'nın haberine göre, daha önce dövme yaptırmanın dinen doğru olmadığını açıklayan Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan, kaş aldıran ve insan saçından peruk takıp, saç eklettirenlere de uyarı geldi. Kitapta "vücuda dövme yaptırmak, dişleri incelterek seyrekleştirmek ve kaş aldırmanın yaratılışı değiştirmek, fıtratı bozmak" olarak değerlendirildiği söylenerek, bunları yapanların ve yaptıranların "kınandığı" belirtildi.

Fetvalar Kitabı’na göre, estetik yaptırmak "caiz" sayılması için tedavi amaçlı olması şart koşuluyor. Diyanete göre kadınların en fazla uyguladığı estetik müdahalelerin başında gelen botoks uygulamaları ve yağ aldırma işlemleri için de "beden ve ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça estetik kaygıyla yapılmasının dine uygun olmadığı" söyleniyor.