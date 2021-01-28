Diyanet'ten eski CHP'li vekil hakkında suç duyurusu

Eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek hakkında valilerden sonra Diyanet de suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan imzasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Şimşek'in 26 Ocak'ta katıldığı bir televizyon programında cuma hutbelerinin AKP Genel Merkezi'nde hazırlandığı yönündeki açıklamalarıyla Başkanlık hakkında "küçük düşürücü ve aşağılayıcı" ithamlarda bulunduğu iddia edildi.

Dilekçede "Başkanlığımız itina ile hazırladığı ve cuma günü gibi Müslümanları bir araya getiren günün hassasiyetini gözeterek dinimizin önemli mesajlarını içeren cuma hutbesinin okunmasını ciddi bir şekilde takip etmektedir. Başkanlık mevzuatına aykırı hiçbir uygulamaya müsaade edilmemektedir. Tarafımızdan konu bu kadar önemle takip edilirken 'Hutbelerin bir siyasi parti genel merkezi tarafından hazırlandığı' iftira ve ithamlarında bulunmak şüpheli de dahil hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bu iddialar art niyetli bir yaklaşım, açıkça bir iftiradır. Başkanlığımızı hedef alan, hizmetlerimizi aşağılamaya ve küçük düşürmeye çalışan, personelimizi de töhmet altında bırakan bu girişimlerin mutlaka yargı önünde hesabı verilmelidir" ifadelerine yer verildi.