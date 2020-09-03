Diyanet'ten çocuk istismarından tutuklanan tarikat liderine ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah hakkında açıklama yaparken, "İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz" ifadesini kullandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesinde ikamet eden Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, önceki gün bir ilçemizde yaşandığı medyaya yansıyan ve bir çocuğumuzun istismarı söz konusu olan vahim olayı yakından takip etmekteyiz. Yargıya intikal eden bu olayın adli mercilerce en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılacağına ve hak ettiği en ağır cezanın verileceğine olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle, şu hususları hatırlatmayı bir vazife olarak görüyoruz; Allah'ın bizlere en değerli emaneti olan çocuklarımız, güvenli ve huzurlu bir ortamda büyümeyi, her türlü ihmal ve istismardan korunmayı hak etmektedir. Bu nedenle çocuk istismarıyla, masum yavrularımıza uzanan şeref yoksunu, hain ve zalim ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir.

İlim ve irfan ile alakası olmadığı halde, kendilerine menfaat devşiren din istismarcılarına karşı da aziz milletimizi bir defa daha uyarıyoruz. Hem dini duygu ve değerlerimizin hem de gözbebeğimiz olan çocuklarımızın istismara karşı korunması için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz."