Diyanet'in 'maaş' kararına imamlardan tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, bundan böyle merkez ve taşra teşkilatında görevli olan personelin, maaş ve ücretlerinin faizsiz finans kurumları olan katılım bankaları tarafından ödenmesini kararlaştırdı. Bu karar, Diyanet personeli arasında görüş ayrılıklarına neden oldu.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, birçok ilde katılım bankası bulunmadığı için personelin güçlüklerle karşılaşacağı söylendi. İmamlar, “Bu genelge, katılım bankası olmayan yerdeki tüm imamları mağdur ediyor” dedi.

Bir Diyanet yetkilisi, karara ilişkin şunları söyledi: “Katılım bankası tarafından gönderilen 11 Kasım tarihli yazıda maaş ve promosyon anlaşması genelgeye dayanarak bildiriliyor. Örneğin bana en yakın faizsiz finans kurumu, görev yaptığım ilin dışında. 190 kilometre uzaklıkta. Katılım bankasının verdiği prim üç yıllığına 300 TL. Oysa görev yaptığım ilçedeki banka 1500 lira veriyor. Din görevlisi, kredi işi için başka şehre gitmek zorunda bırakılıyor.”