Diyanet'in Bodrum'u işgal planı: 100 milyonluk İslam külliyesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Bodrum'da Gökova Koyu manzaralı bir arazide, yaklaşık 100 milyon liraya mal olacak devasa külliye inşaatına hukuki süreç tamamlanmadan yeniden başladı. Bodrum'un ya da Bodrumluların hiçbir ihtiyacını karşılamayacağı açık olan Külliye'nin bölgeye AKP destekli Diyanet operasyonu olduğu anlaşılıyor.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Külliye inşaatı, Bodrum Ortakent Kargı Caddesi üzerinde ve bütün Gökova Koyu'nu gören 10 bin 300 metrekarelik arazi üzerinde bulunuyor. Külliye yapımı ilk olarak 2016'da gündeme gelmiş, Bodrumluların itirazı ve hukuki süreç nedeniyle hafriyat çalışmaları durdurulmuştu. Ancak hafriyat çalışmaları yeniden başladı.

Bodrum Mimarlar Odası eski Başkanı Cevat Kalfa süreci şöyle anlattı: “Arazi 2012'de Ortakent-Yahşi Belediyesi tarafından sosyal kültürel ve dini alan olarak ayrıldı ancak daha sonra İlçe Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından plan tadilatı değişikliği yapılarak Dini Kültür ve Bilgilendirme Tesisi alanına çevrilmek istendi. Bodrum Belediyesi'nde iki kez görüşülen plan tadilatı reddedildi. Belediye ruhsat vermeyi de kabul etmedi. Çünkü inşaat 5 katlı bina olarak yapılmak istenmektedir. Yapıların Bodrum ekolüne ve mimarisine aykırı olmaması gerekir. Ayrıca 2016'da ruhsat iptali için açtığımız dava sonuçlanmadı, dava sonuçlanmadan inşaatın başlaması doğru değil.”

Yüksek mimar Murat Artu da “Bodrum'un en cazip plajına İslam merkezi yapmak, sosyal çatışmalara davet çıkarmaktan başka bir şey değil. Proje dayatılarak, hayata geçirilecek” dedi.