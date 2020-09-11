Diyanet’in 'Atmosfer Fiziği' araştırması için yurtdışına gideceklere devlet bursu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüksek lisans eğitimi için devlet bursuyla yurtdışına gidecek öğrencilerin belirlendiği, "Yurt dışında lisansütü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme" (YLYS) programı kapsamında kurumlara verilen kontenjanları açıkladı.

İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ün de aralarında olduğu 24 kamu kurumu için toplam 750 kontenjan ayrılan program kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’na da 20 kontenjan verildi.



BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da 60 kontenjan ile en fazla kontenjan ayrılan ikinci kurum oldu. 2019 yılına göre toplam kontenjanı bu yıl 345 azaltılan program kapsamında en fazla kontenjan üniversitelere verildi.

MEB ise 45 kontenjan ile üçüncü kurum oldu. İletişim Başkanlığı adına yurtdışına gönderilecek öğrencilerden 30’unun, Türkiye’ye döndükten sonra başkanlıkta, “Araştırmacı” kadrosunda çalıştırılacağı öğrenildi.

'Atmosfer Fiziği' araştırmasına devlet bursu

Devlet bursuyla Diyanet İşleri Başkanlığı adına yurtdışına öğrenim için gidecek adayların çalışma alanlarından biri de “Astronomi ve Uzay Bilimleri” oldu. TÜBİTAK ile imzaladığı protokolel 1 milyon TL’yi aşkın bütçeli "Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi projesi" kapsamında Diyanet’in, “Atmosfer Fiziği” araştırmasını, “Namaz vakitleri ile Ramazan Ayı’nın belirlenmesi” amacıyla istediği öğrenildi.



Birleşik Krallık, Norveç ve İsveç’teki öğreniminin ardından Türkiye’ye dönecek araştırmacının Diyanet’e, “Astronom” olarak atanacağı belirtildi. Diyanet’in program kapsamında aldığı kalan 19 kontenjanın 16’sı Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, ikisi ise Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosunda kullanılacak.