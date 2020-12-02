Diyanet'in 523 bin 939 TL istediği 'güncelleme' davası reddedildi

Türkiye Diyanet Vakfı'nın faizli 523 bin 939 TL istediği "güncelleme" davasını reddeden Fethiye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, emsal niteliğinde karara imza attı.

OdaTV'nin haberine göre süreç, Murat Bayezıt adlı vatandaşın 2019 yılında bir daire satın almasıyla başladı. Fakat dairenin daha önce Bekir Erdoğan tarafından Diyanet Vakfı'na "faizsiz" bağışlanarak 110 bin TL ipotekli olduğunu öğrendi.

110 bin TL’yi Diyanet Vakfı'na verip ipoteği kaldırmak isteyen Bayezıt, bazı Diyanet görevlilerinin kendisinden “Hörmet” adı altında faizli 230 bin TL istendiğini de iddia etti.

Bu durum FETÖ’nün “himmet” adı altında örgüte topladığı paraları akıllara getirmişti. Türkiye Diyanet Vakfı olayı yargıya taşıdı ve İpotek (Tescil İstemli) "Güncelleme" davası açtı.

Diyanet'in açtığı güncelleme davası ile bilirkişi raporu bu rakamın 2019 yılında 523 bin 939 TL'ye ulaştığını gösteriyordu.

'Hukuki yarar yoktur'

Fethiye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme kararını verdi ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın faiziyle istediği paranın dava başvurusunu reddetti.

Mahkeme gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

"Dava dosyamız güncel değer hesaplaması yapması için mali müşavir bir bilirkişiye tevdii edilmiş, mali müşavir bilirkişi Gökhan Turgut 30/10/2020 tarihli raporu ile, dava dosyasına konu olan 17.05.2007 deki ipotek bedelinin dava tarihi olan 09.07.2019 tarihindeki güncel değerinin 523.939,90 TL olduğunu beyan etmiştir. Alacağı (taşınmaz rehni) ipotekle teminat altına alınan taraf ipotek borçluları aleyhine bu yola mahsus takip yoluyla ipoteğin paraya çevrilmesini ve alacağının tahsilini icra dairesinden isteyebilir. Dolayısıyla ayrı bir alacak davası açılmasına hukuki yararı bulunmamaktadır. İpotek alacaklısının ipoteğin uyarlanması talebinde bulunamayacağı, Yargıtay 14.Hukuk Dairesinin yerleşik uygulama ve içtihatlarının dabu yönde olduğu, yerel mahkemece ipotek alacaklısının ipoteğin uyarlanması şeklinde ayrıca bir alacak davası açmasında hukuki yararı bulunmadığından ve HMK'nun 114-1-h maddesi gereğince davacının dava açmakta hukuki yararının bulunması dava şartı olup dava şartlarının mevcut olup olmadığı davanın her aşmasında re'sen araştırılması gerektiğinden ve bu husus kamu düzenine ilişkin olup davanın reddine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."