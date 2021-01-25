Diyanete harcanan paralarla Türkiye’nin eğitim sorunu kaç kez çözülür?

TKP Merkez Komitesi bugün bir rapor yayınladı. Pandemi hakkındaki bu rapor içinde sunulan bir de eylem planı var. Bu eylem planının çarpıcı unsurlarından birisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nı (DİB) ilgilendiriyor. Özel okulların devletleştirilmesi eylemine bir de Diyanet'in devasa bütçesiyle eğitim bakanlığına devri eşlik ediyor.

Bu devasa bütçeyi ve devletin eğitim harcamalarını defalarca katlayan “din harcamaları”nı soL yazarı Kadir Sev’le konuştuk.

2016 yılında Aydınlanma Hareketi Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında bir rapor yayınlamış, bu kurumun kullandığı ve hakim olduğu maddi kaynaklar da rapor içinde geniş bir yer tutmuştu. Kadir Sev, bu raporun hazırlık çalışmasında yer almıştı.

Kısaca DİB bütçesi hakkında görüşlerini öğrenmek üzere sorularımızı sorduk.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite, 24 Ocak günü; “Salgın Kapitalizmin Tarihsel İflasının Yeni bir Kanıtıdır” başlığını taşıyan raporunu paylaştı. Raporda Diyanet İşleri Başkanlığının kapatılarak devasa bütçesinin Eğitim Bakanlığına devredilmesi bir çözüm olarak sunuluyor.

Okuyanlar bu değerlendirmeyi abartılı bulabilir. Diyanetin devasa bir bütçesi olduğunu biliyoruz ama sonuçta 70 bin dolayında okul; 18 milyon öğrenci; 1 milyon 100 bin öğretmenden oluşan bir büyüklükten söz ediyoruz. Gerçekten de diyanet bütçesinin eğitime devri anlamlı bir sonuç alınabilir mi? Burada bir abartma var mı?

Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığının bütçe bilgilerini karşılaştırırsak hiç de abartılı olmadığını görürüz.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019’da 10 milyar; 2020’de 11 milyar liranın biraz üzerinde para harcadı. 2021 yılı bütçesiyle 12 milyon 300 lira ödenek verildi. 2022 yılı için 13 milyar lira ayrılması öngörüldü. Dört yıllık süre içinde Diyanete harcanmış ve harcanacak toplam 45 milyar liradan söz ediyoruz.

Diyanete harcanmış diyoruz ama DİB bütçesinden ibaret de değil. Yani harcamalar bunlarla da kalmıyor. Diyanet Vakfı her yıl 1 milyar lirayı aşan tutarlarda paralar harcıyor. Giderlerini her ne kadar; “hayırsever vatandaşlar”ın karşıladığını söylüyorlarsa da inanmayın: O paralar da büyük olasılıkla yine kamu ihaleleri yoluyla halkın cebinden çıkıyordur. Hayırsever vatandaşlar vergi ödemiyor, bağış mı yapacak? Büyük ölçüde vergiden dolayısıyla, devlet gelirlerinden düşülen bir paradan söz ediyoruz sonuçta.

Bir de eğitime bakalım. 2021 yılı Bütçe Yasasıyla Kocaeli Üniversitesi’ne 514 milyon; Gaziantep Üniversitesi’ne 465 milyon; Yüzüncü yıl Üniversitesi’ne 420 milyon ödenek verildi. Bir yıl boyunca bu parayla; “yüksek düzeyde eğitim” verecekler.

Milli Eğitim Bakanlığının bütçesine bakalım: 70 binden çok okulun bakım onarımı ile yenilerinin yapılması için 2021 yılında 3 milyar lira ödenek verildi.

Diyanet ve Vakfına 4 yılda verilen 50 milyar lira okul yapmak, pandemi koşullarında bunları sağlıklı şekilde çalışacak şekilde koşullandırmak için harcanırsa okul ve derslik sorunu kalır mı?

Laikliği gömdüler, 10 yılda devasa bir yapı kurdular

Aydınlanma Hareketi 2016 yılında birDiyanet Raporu yayımlamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı Yasasının 2010 yılında yenilenmesinden sonra laiklikten hızla uzaklaşması konu ediliyordu. Faaliyet raporlarında cami içleriyle yetinilmeyeceği, dışa açılmanın gerekliliği vurgularına yer verildiğine dikkat çekiliyordu.

Bir yandan on yılda çok yol aldılar. Okulda, hastanede, cezaevinde, çocuk yurtlarında, toplumsal felaketlerde kısacası yaşamın her alanında aktif rol üsleniyorlar artık. Fetvalar verip grevleri bile etkilemeye çalışıyorlar. Bugün bu raporu güncelleyecek olsak, bugün nasıl bir tabloyla karşılaşırız?

2016 tarihli rapor

Çok şey değişti. Diyanet İşleri Başkanlığı, hem Anayasa hem de örgüt yasasına göre laiklik ilkesi doğrultusunda faaliyet yürütmekle görevli bir kamu kurumu. Bugün ise Laiklik ilkesinden söz edemiyoruz; kalmadı çünkü.

Cumhuriyeti tarikatlardan, şeyhlerden, daha açık söyleyişle karanlıktan kurtarabilmek amacıyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı bugün, tarikatların egemenlik mücadelesi verdiği bir organizmaya dönüştü. Camilerin bile tarikatlar arasında paylaşıldığı görülüyor. Diyanetin başkanları; “bizim Hanefi Mezhebi” diye başlayan ya da “Matematiği Kur’anı anlayabilelim diye öğreneceğiz” şeklinde öğüt veren cümleler kurabiliyor. Dahası, kimileri çıkıp “çocuklar okudukça dinden uzaklaşıyor” diye yakınıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa ve 633 sayılı Örgüt yasasına bağlı kalmak ve özellikle laiklik ilkesini gözetmek zorunda. Diyanet İşleri Yasası 2010 yılında dipli köşeli elden geçirilmişti. 2016 yılındaki Raporumuzda devasa bir kuruma dönüştürüldüğünden söz etmiştik. Bugün örgütünde İki sürekli kurul; 7 genel müdürlük; 35 Daire Başkanlığı faaliyet gösteriyor. Merkez ve taşra örgütünde 120 bin kişi çalışıyor.

Güçleri arttıkça Yasayla da yetinmiyorlar. Yasada olmayan görevleri Yönetmeliklerle esnetip genişletiyorlar. Hazırladıkları yönergelere, stratejik planlarına, faaaliyet raporlarına baktığınızda laiklikle bağdaşmayan işler yaptıklarını görüyorsunuz. Gizleme gereği duymuyorlar. Bunları açık açık söylemelerinin altında elbette olağanlaştırmak yatıyor.