Diyanet Vakfı pandemide kiracılarına zam yaptı

Bingöl il merkezinde Türkiye Diyanet Vakfı kiracısı olan onlarca esnaf pandemi döneminde kirasını ödemekte zorlanırken, vakıf bu duruma rağmen kiralara yüzde 12 zam yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre vakfın kiracıları “Diyanet Vakfı Başkanlığı’nı aradık ‘Burada her şey üç dört kişinin ağzına bakıyor her şey. Onların kararıyla yapılan bir şey. Hakkınızı arayın’ dediler. Birçok insan ekmeğinden olur diye konuşamıyor” dedi.

Sonuç alamayan esnaf Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurmuş, CİMER yanıt olarak, “Doğrudan vakfa müracaat etmeniz gerekmektedir” cevabını vermiş.