'Diyanet Vakfı, kiracılarından ödenemeyen kiraları faiziyle istedi'

Bingöl’de salgın nedeniyle kirasını ödeyemeyen kiracı esnafını icraya veren Türkiye Diyanet Vakfı, şimdi de esnaftan avukatlık ücreti istemeye başladı. Vakıfta üç tane kiralık dükkanı bulunan Muammer Sontepe, “Mesela ben vakıftan üç dükkân kiraladım. Vakıf bu üç dükkânı ayrı ayrı icraya verip ayrı ayrı avukatlık ücreti talep etti. Bir de kiralara geciktiği için faiziyle istemişler. Faiz haram değil mi? Bu dönemde bize en büyük kötülüğü Diyanet Vakfı yaptı” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Bingöl il merkezinde Türkiye Diyanet Vakfı kiracısı olan esnaf, salgın döneminde kiralarını ödeyemediği için vakıf tarafından icraya verildi. Vakıf ayrıca geciken kiraları faiziyle istemesinin yanı sıra iki üç dükkânı olan esnaftanda ayrı ayrı avukatlık ücreti talep etti.

'CİMER 'Onları bağımsız, biz karışamıyoruz' dedi'

Salgın nedeniyle kirasını ödeyemediği için Diyanet Vakfı’nın icraya verdiği esnaf Muammer Sontepe, “Dükkânlarımız kapalı, işletemiyoruz. Bu şartlarda Diyanet’in bize yaptığı zulümdür. Bize destek olmaları gerekirken köstek oluyorlar. Biz bu süreçte sahipsiz kaldık. Dükkânlarımızdan atılma korkumuz var. Cumhurbaşkanı sesimize kulak versin” dedi.

Diyanet vakfı’nın icraya verdiği bir başka esnaf ise Vakfın temsilcileri tarafından telefonun engellendiğini belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı aradım. CİMER’e tekrardan başvuru yaptım. Verdikleri yanıt ‘onlar bağımsız biz karışamıyoruz.’ Bu ülkede bağımsız bir kurum varmış onu öğrenmiş olduk. Bingöl AKP İl Başkanlığı’nı da aradım. İlgileneceklerini söylediler. Vakfın dinle ilgisi kalmamış, sömürü üzerine bir düzenleri var” diye konuştu.