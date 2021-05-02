Diyanet TV, sermayesini 25 milyon 275 bin TL'ye çıkardı

22 Nisan 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre, Diyanet TV'nin yayıncı şirketi Vakıf Medya Sanat Radyo Televizyon Anonim Şirketi, sermayesini 25 milyon 275 bin TL'ye çıkardı.

ANKA'da yer alan habere göre, şirket, Mayıs 2018’de 275 bin TL sermaye ile kurulmuştu.

Diyanet TV’nin yayıncı şirketi Vakıf Medya’yı yöneten Türkiye Diyanet Vakfı’nın mütevelli heyeti başkanlığı görevini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yürütüyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyetinde, Ankara Ticaret Odası Başkanı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kuzeni Gürsel Baran da yer alıyor.