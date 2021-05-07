Diyanet TV: Günlük kirası 35 bin olan tekneden sabır çağrısı

2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'nın iştiraki olarak kurulan Diyanet TV, üç yılda sermayesini 275 bin TL'den 25 milyon 275 bin TL'ye çıkardı.

Diyanet TV'nin yayıncı şirketi Vakıf Medya'yı yöneten Türkiye Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanlığı görevini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yürütüyor. Kısa süre önce sermaye artımı ile gündeme gelen Diyanet TV, bu kez ‘lüks teknede Ramazan programı” ile konuşuluyor.

Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre Diyanet TV, Ramazan yayınları dolayısıyla bir aylığına gezinti teknesi kiraladı. Dolmabahçe Camii'nin önünden, İstanbul Boğazı manzaralı Ramazan yayını için teknenin içi stüdyoya çevrildi. 3 saatlik kiralama bedeli 10 bin, günlük kiralama bedeli 35 bin liradan başlayan tekne, bir aylığına kiralandı.

Diyanet'e kiralanan teknenin kaç liradan kiralandığı ticari sır gerekçesiyle açıklanmadı.

Diyanet TV'nin Boğaz manzaralı iftar yayınlarının sadece tekne kirası, uydu ve diğer yayın maliyetinin bir milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Küresel salgın dolayısıyla milyonlarca vatandaş ekmek derdine düşerken, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri sosyal medya hesaplarından İstanbul Boğazı'nın manzarasını arkalarına alarak şükür ve sabır mesajları veriyor.