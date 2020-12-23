Diyanet: Türkçe ibadet ve ezan caiz değildir

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Mevlana'nın ölüm yıldönümünde düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kuran okunmasına ilişkin, "Kur’an’ın tercümesine Kur’an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur’an hükmünde olmadığı konusunda İslâm alimleri görüş birliği içindedir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Okunan bu tercümelerin Kuran olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kuran yerine okunması da doğru değildir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir." denilirken Ezan hakkındaysa "Ezanın aslî halinin dışında herhangi bir dil ile okunacak çağrının, İslâm âlimleri ve dünya Müslümanları nezdinde ezan olarak itibarının olmadığı muhakkaktır" denildi.

Ezan okunmasına ve okunduğu dile ilişkin "15 asırlık bir gelenek ve ittifak söz konusudur" denilen açıklamada "ezanın asli şekli dışında başka bir dille okunması caiz değildir" diye eklendi.