Diyanet soruşturma başlatıldı demişti: Kaymakamlıktan 'iddialar asılsız' açıklaması geldi

Siverek’te imamlık yapan Osman Çilenti'nin müftülükteki usulsüzlüklere karşı çıkınca koronadan ölenlerin cenazesini yıkamakla görevlendirildiği ve virüsten yaşamını yitirdiği iddialarıyla ilgili Siverek Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi.

Kaymakamlık açıklamasında "cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği" iddiasının asılsız olduğu ve soruşturmanın devam ettiği söylendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Sağlık personelinin tamamının yanında jandarma, polis, öğretmen, mühendis, zabıta, muhtar ve birçok kamu ve meslek kuruluş personeli, pandemi kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda yapılan planlamaya uygun bir şekilde, kişisel koruma tedbirlerine de riayet ederek filyasyon, izolasyon ve alan denetimleri ile benzer çalışmalarda görev ifa etmektedir.

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan merhum imam hatibimiz Osman Çilenti’nin cezalandırmaya yönelik görevlendirildiği iddiası asılsız olup Covid-19 nedeniyle vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibelerinin yerine getirilmesi ve cenazelerinin yıkanması amacıyla Nisan ayından bu yana bu amaçla görevlendirilen 10 kişilik imam hatip gurubun içinde yer almaktaydı.

Vefat eden vatandaşlarımızın dini vecibeleri gereği yıkanması hizmeti, ilçemiz devlet hastanesinde yapılmakta olup yıkama hizmetinde görevli bütün personele gerekli koruyucu ekipman sağlanmıştır.

Merhumun, Covid-19’a ne zaman ve ne şekilde yakalandığını tespit etme imkanı bulunmamakla birlikte, vefat olayında ihmal bulunduğu, savunmasının alınması, merkeze çeklime talebinin kabul edilmemesi gibi iddialara ilişkin başlatılan idari soruşturma devam etmektedir."