Diyanet personelini Cemaat bağlantılı şirket taşıyacak: Yıllık 400 milyon ödenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara’da görevli personelinin servis işini 4 milyon 798 bin 512 TL bedelle Şen-Dem Turizm şirketi kazandı. Şirketin daha önce “FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu” mahkeme kararıyla belirlendiği için ihaleden menedildiği ortaya çıktı.

ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı boyunca yapılacak personel servisi işi için ihaleye çıktı. İhale 7 Aralık’ta yapıldı. İhaleye en düşük teklifi veren Şen-Dem Turizm Otomotiv Nakliye Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, 4 milyon 798 bin 512 TL 99 kuruş maliyetle personeli taşıyacak. Şen-Dem Turizm 2016 yılının ekim ayında Türkiye Adalet Akademisi’nin açtığı “personel servisi ile sürücülü binek araç kiralama hizmeti” ihalesine girmiş ancak ihale komisyonu tarafından "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı bulunduğu"nun ihbarı üzerine en düşük teklifi vermesine rağmen ihaleden menedilmişti.

Savcılık: Yeterli delil mevcut

Kamu İhale Kurumu (KİK), söz konusu ihaleyle ilgili olarak Şen-Dem Turizm hakkında bir soruşturma olup olmadığını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sordu. Savcılığın verdiği yanıt üzerine Kamu İhale Kurumu, 4 Ocak 2017’de 2017/UH.III-64 karar numaralı yazısında, şirketin “FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğunu” şu şekilde ifade etmişti:

“Kaya Seyahat Turizm Şirketi’ne, Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2013-2016 döneminde 19.009.885,10 TL havale gönderildiği, 2014-2016 döneminde 9 işlemde 673.689,50 TL EFT gönderildiği görülmüştür. İki şirket arasında kurucular arasındaki kişilerin baba-oğul-eş oldukları, para transferleri ile de hukuki fiili ve ekonomik bağlantılarının bulunduğu dosyaya gelen bilgi ve belgelere göre Şen-Dem Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır.”

MASAK raporunda da var

Konu ile ilgili olarak MASAK'tan da rapor alındığı belirtilen KİK'in söz konusu kararında, "Her iki şirketin de 'FETÖ/PDY' silahlı teör örgütü ile aidiyeti belirlenmiş ve OHAL Kanunu ile kapatılmış olan İpek Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi'ne yüksek miktarlarda faturalar kesildiği, banka, şirket, eğitim kurumu gibi yerlerle para trasferinin devam ettirildiği tespit edilmiştir" denilmesi de dikkat çekti.

Şirket ihaleden yasaklanması üzerine "FETÖ/PDY ile irtibatlı olmadığını belirtip men kararının iptali" için şikayetçi olmuştu. Ancak aynı dosyada yapılan incelemede şirketin "FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu" yönünde bir karar daha alındı. Şirketin ihale kurumuna kendileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen 11 Kasım 2016 tarihli “kovuşturmaya yer olmadığına” dair belgeyi sunmasına rağmen, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 13.12.2016’da verilen “kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması” kararını ise paylaşmadığı fark edildi. Karar yazısında şu ifadeler ile Diyanet’in personel servisi işini alan şirketin terör örgütü ile ilişkili olduğu belgelendi:

“Başvuru sahibi tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2015/87630 soruşturma numarasıyla gerçekleştirilen haklarındaki soruşturmada, 2016/83317 karar numarası ile 11.11.2016 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtilmiş olup ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgeler incelendiğinde, bahse konu kovuşturmaya yer olmadığı kararı hakkında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 13.12.2016 tarihinde 2016/6545 değişik iş no’lu kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verildiği görülmüştür.”

Diyanet şirkete her ay 400 bin TL ödeyecek

Şen-Dem Turizm şirketi buna rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 personel taşıma ihalesini aldı. Şirket, 64 araçla Diyanet İşleri Genel Başkanlığı binasından 64 farklı güzergaha sabah ve akşam çalışanlara servis hizmeti verecek. Diyanet, personelinin taşınması için her ay şirkete 400 bin TL ödeyecek. 64 aracın en yüksek koltuk kapasitesi ise bin 595. Bu araçlar, Diyanet Başkanlığı çalışanlarını gidiş-dönüş her gün 3 bin 238 kilometre taşıyacak. Personeli Ankara içerisinde taşıyacak olan araçların yapacağı toplam kilometre Edirne’den Kars’a, Kars’tan tekrar Edirne’ye dönüş mesafesine yakın.

İhalede en dikkat çeken başlıklardan biri ise artan koltuk kapasitesi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez binasından Ankara’nın farklı noktalarına gidecek olan personel servislerinde koltuk sayısı geçen yıl 869 idi. Yeni ihale ile araç sayısı 64 olarak aynı kalmasına rağmen koltuk sayısı yüzde 83,54 arttı. 869 olan taşıma kapasitesi bin 595’e çıktı.

Habere göre söz konusu şirket yetkilisi, "Size verecek cevabımız yok, siz işinize bakın" yanıtı verdi.