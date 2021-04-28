Diyanet İşleri Başkanı: Tam kapanmada cuma ve vakit namazları camilerde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Erbaş, Diyanet TV'de yayımlanan bir programa konuk oldu.

Programda bir konuşma yapan Erbaş, tam kapanma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."