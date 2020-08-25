Diyanet İşleri Başkanı Erbaş selde hasar gören camileri ve kuran kurslarını inceledi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gitti.

Dereli’de bir Kuran kursunun, Espiye ve Yağlıdere’deki bazı camilerin kullanılamaz hale geldiğini belirten Erbaş, şunları söyledi:

“Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışmayla felakete uğrayan ilçelerimiz inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacak. Yıkılması gereken binalar da yıkılacaktır ve yenileri yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımız için dua ediyorum, sabır ve tahammül tavsiye ediyorum. Çünkü Allah´tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için dört önemli unsur var. Bunlar da; ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmektir. Afet durumunda bir Müslüman’a gerekli olan bu davranışlardır.”