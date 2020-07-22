Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, milletvekillerini Ayasofya'ya davet etti

Danıştay’ın yeniden ibadete açtığı Ayasofya’da, 86 yıl sonraki ilk namaz bu cuma kılınacak. İki imam ve dört müezzinin atandığı Ayasofya’daki ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. Koronavirüs nedeniyle en fazla bin kişinin namaz kılmasına imkan verilecek.

Anka'nın haberine göre Erbaş, milletvekillerine gönderdiği davetiyede “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Ayasofya-i Kebir Cami Şerif’i açılış programına katılımınızdan onur duyarız” diye yazdı.

Davetiyenin ön sayfasında Ayasofya'nın resmi yer alırken arka sayfasına ise "Allahın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. İşte onların doğdu yolu bulanlardan olmaları umulur. Tevbe 9/18 Suresi" yazıldı.

Davetiye