Diyanet İşleri Başkanı: Ayasofya'ya 2 imam, 4 müezzin atanacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, müze statüsü kaldırılarak Diyanet'e devredilen Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzinin atanacağını söyledi.

Erbaş, ikonalar ve fresklerle ilgili ise, "İnşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız" dedi.

Bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Ayasofya'da incelemelerde bulunan Erbaş çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı.

"İnşallah 24 Temmuz itibari ile Cuma namazı ile ibadet açılmış olacak Ayasofya" diyen Erbaş şunları kaydetti:

"Biz hem imamlar konusunda hem de müezzinler konusunda titiz davranarak her yönü ile milletimizi doyuracak, ezanı ile milletimizin kalplerini yumuşatacak görevliler tespit ediyoruz. Onların da atamasını önümüzdeki günlerde yapacağız.

5 vakit namaza bu şekilde açılmış olacak 24 Temmuz Cuma namazından itibaren inşallah.

2 imam 4 müezzin olarak şu an planlıyoruz. İmamlarımız hem kıraat itibari ile hem hitabet itibari ile hem de ilmi birikimleri itibari ile milletimizin bu ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacaklar.

İkonalar ve fresklerle ilgili din işleri kurulumuz gerekli çalışmaları yaptı. İnşallah namaz sırasında gerekli tedbirleri alacağız. Bugün onun da incelemelerini yaptık. 24 Temmuz’dan sonra inşallah milletimiz onu da görecek."