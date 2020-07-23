Diyanet, İmamoğlu'nu Ayasofya programına çağırmamış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” kitabının Kadıköy İstanbul Kitapçısı'nda gerçekleştirilen tanıtımı sonrasında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Diyanet tarafından Ayasofya programına davet edilip edilmediği sorusuna, ''Davetiye gelmedi” yanıtını verdi.

İmamoğlu “Ankara'dan hangi bakanlık ya da devletin hangi kurumu İstanbul'da hangi açılışı yaptıysa ya da hangi tören yapıldıysa bana hiçbir davet gelmedi bugüne kadar” sözlerini de sarf etti.

Yarın Ankara'da olacağını ifade eden İmamoğlu, ''Benim çalışma arkadaşlarımdan isteyen rahatlıkla gidebilir. Ben yarın Ankara'dayım. Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağım. Hacı Bayram Veli Türkiyemizin geçmişinde Anadolu topraklarında önemli düşünürlerinden, tasavvuf şairi bir kimliktir. Her gittiğimde Ankara'da orada cuma namazı kılarım, benim için çok ulvidir'' diyerek yarın Ayasofya'da olmayacağını dile getirdi.