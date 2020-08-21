Diyanet ilk 6 ayda 28 kurumu solladı: 5.6 milyar harcadı 

Diyanet’in yılın ilk altı ayındaki harcamaları aralarında bakanlıkların da bulunduğu 28 kamu kurumunu geride bıraktı. 6 aylık gideri 5,6 milyar TL’ye ulaşan Diyanet, Turizm Bakanlığı’ndan 3,7 milyar, Sanayi Bakanlığı’ndan 2,2 milyar TL fazla harcadı.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2020 yılının ilk yarısında en fazla harcama yapan 12’nci kamu kurumu oldu. Diyanet Ocak-Haziran dönemini kapsayan yılın ilk altı ayında yaptığı 5,6 milyar TL’lik harcamayla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın da aralarında olduğu 28 kamu kurumundan fazla para harcadı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri tablosuna göre Diyanet’in yılın ilk altı aylık diliminde yaptığı harcamalar toplamı 5 milyar 658 milyon TL’ye ulaştı. Yılın ilk yarısında en yüksek harcamayı 1,2 milyar TL ile ocak ayında yapan Diyanet’in Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki harcamalarının ortalaması ise 850 milyon TL olarak gerçekleşti.

Hazine Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Diyanet, kamu kurumlarının bütçe harcamalarına göre sıralandığı listede 12’nciliğe yerleşti. Yüksek harcamaları ile öne çıkan Diyanet, yılın ilk altı ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2,2 milyar TL fazla para harcadı. Kurumun temmuz ayı harcamasının ise 937 milyon TL olduğu açıklandı.

Kültür ve sanayi harcamasından fazla

Diyanet İşleri’nin harcamalarıyla geride bıraktığı genel bütçeli idarelerin arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı da yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın ilk yarısı için ayrılan 5,7 milyar TL’lik ödeneğin, 1,9 milyar TL’sini tüketirken Dışişleri Bakanlığı, 4,7 milyar TL’lik ödeneğinin 2,1 milyar TL’sini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7,9 milyar TL'lik ödeneğin 3.4 milyar TL'sini harcadı.

Buna göre Diyanet, bu yılın ilk yarısında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 3,7 milyar TL, Dışişleri Bakanlığı’ndan ise 3,5 milyar TL fazla para harcadı. Diyanet harcamalarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı da 2,2 milyar TL geride bıraktı.