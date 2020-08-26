Diyanet bir yılda 15 milyon lira bağış topladı

Bütçesi ve harcamaları ile sürekli tartışmalara konu olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bağış ve yardımlardan da milyonlarca lira topladığı öğrenildi. 2019 yılında 2018’e göre yüzde 34 artırılan 10,5 milyar liralık bütçesi ile çok sayıda kamu kurumunun bütçesini geride bırakan Diyanet’in 2019 yılına ilişkin mali raporuna göre, kurumun kasasına “Bağış, yardım ve özel gelirler” adı altında bir yılda 15,3 milyon TL girdi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, 2019 yılında toplanan 15,3 milyon liranın 11 bin 208 lirasını yurtdışından alınan bağış ve yardımlar oluşturdu. İdarenin mali kayıtlarına göre, 2019 yılında AB’den 10 bin liralık bağış ya da yardım alındı. Dünya Bankası’ndan alındığı belirtilen 40 lira da mali raporlara kaydedildi.



Diyanet’in yurtdışından topladığı paraların yanında, “Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar” adı altında kayıtlara geçirdiği toplam para ise 9,9 milyon lira oldu. Diyanet, 9,9 milyon liralık bağış ve yardımın detaylarına ilişkin bilgi paylaşmazken 8,6 milyon liranın kaynağı mali raporlara, “Diğerlerinden alınanlar” şeklinde geçirildi. Yine detayları paylaşılmayan, “kurumlardan ve kişilerden” alındığı bildirilen bağış ve yardımların karşılığının ise 4,7 milyon lira olduğu belirtildi. Rapora göre, cami, mescit ve Kuran kursu müştemilatlarından da 263 bin lira toplandı.

Diyanet’in 2019 yılında bütçe dışı gelir elde ettiği bazı kalemler ise şöyle gerçekleşti: