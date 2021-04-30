Diyanet Başkanı: Cuma namazını kılabiliyorsak bayram namazını da kılabiliriz

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, salgın muafiyetine şimdiden 'bayram namazı'nı da ekleyen bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir programda salgın tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz" diyen Erbaş, "Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa" ifadesini kullandı.

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