Diyanet: Ayasofya'daki resimler namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalı

Diyanet İşleri, ibadete açılan Ayasofya'da namaz vakitlerinde resimlerin perdelenme ve karartılması gerektiği savundu.

Diyanetten yapılan açıklamada, "Ayasofya Camisi'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Ayasofya Camisi'ndeki resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır" denildi.

Açıklamada, "Ayasofya Camisi'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında, dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.