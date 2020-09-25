Diyanet 5 bin personel alıyor

Birçok bakanlıktan daha çok bütçe ayrılması nedeniyle sürekli gündemde olan Diyanet İşleri Başkanlığı, 5 bin personel alacağını duyurdu.

1400 "Kuran kursu öğreticisi", 3 bin 500 imam-hatip, 100 de müezzin kayyumdan oluşan personel sözleşmeli alınacak.

Diyanet, başvuracak adayların lise, önlisans veya lisans KPSS'den en az 50 puan almış olmaları gerektiğini de belirtti.

2021 yılı için 12,3 milyar TL ve 2022 yılı için 13,1 milyar TL ödenek ayrılan Diyanet İşleri Başkanı, tükettiği bu bütçelerin üzerine de ek bütçe talep edebiliyor.

Kurumun 104 bin çalışanı, 89 bin camisi, 19 bin kuran kursu bulunuyor.