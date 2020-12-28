DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İşçileri sefalete tekrar mahkum ettiniz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bu sabah Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yaptı. Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücret teklifini açıkladı. Asgari ücret 500 liralık artışla net 2825 olarak açıklandı.

Sendikaların beklentisi

DİSK asgari ücretin 3 bin 800 lira Türk-İş ise 3 bin lira üzerinde olmasını istiyordu açıklanan rakamla sendikaların beklentileri karşılanmamış oldu.

Kadıköy’de asgari ücret açıklanırken açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu “mücadelenin yeni başladığını bu rakamın insan onuruna yarışmayan sefalet ücreti olduğunu” söyleyerek tepki gösterdi. Çerkezoğlu, İşçileri sefalete tekrar mahkum ettiniz. Bu mu sizin adaletiniz? Bu asgari ücretle buranın ucuz emek cenneti olduğunu tekrar teyit ettiniz. 1 Ocak’tan itibaren bütün işçilerle birlikle mücadeleye devam edeceğiz” dedi.