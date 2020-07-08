DİSK'in salgın raporu: İşçiler ücretini, sosyal ödemelerini eksik aldı

DİSK-AR, Covid-19 salgınının çalışma yaşamına etkilerine dair yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Salgın nedeniyle istihdam ve iş kaybı 13 milyon düzeyine ulaştı. Geniş tanımlı işsizlik ve istihdam kaybı oranı yüzde 39’a ulaştı. Salgın büyük bir istihdam depremine yol açtı, yüzlerce işyeri kapandı. Salgın yalnızca işsizliği değil aynı zamanda gelir eşitsizliğini, toplumsal adaletsizliği ve yoksulluğu daha da artırdı ve artırmaya devam ediyor" dedi.

"Salgının üyelerimize etkisini ölçmek amacıyla Haziran ayında yeni bir araştırma yaptık" diyen Çerkezoğlu şunları söyledi:

"Araştırma DİSK üyelerinin yasadığı gelir kaybını ve karşılaştıkları ekonomik zorlukları ortaya koymaktadır. Araştırma Covid-19 döneminde yaşanan ücret kayıplarına rağmen İŞKUR ve diğer yardımların işçilerin gelir kaybını telafi etmediğini ortaya koymuştur.

Sendikalı işyerlerinde karşılaştığımız kayıplar ve zorluklar düşünüldüğünde Covid-19’un sendikasız ve kayıtsız işyerlerinde çalışan emekçiler üzerinde çok daha büyük tahribat yarattığını söylemek mümkündür. Araştırmanın ayrıntılı bulguları ve kapsamlı rapor önümüzdeki günlerde yayımlanacaktır."

Raporun yayımlanan bölümü şöyle: